Día del Shopping 2025: malls darán descuentos de hasta 70% este 27 y 28 de septiembre

El Día del Shopping regresa este 2025 con un fin de semana de descuentos y experiencias para las familias. La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) confirmó que el evento se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en los malls de Lima y provincias, con rebajas de hasta 70% en productos de moda, tecnología, electrodomésticos, hogar y más.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Según ACCEP, esta edición busca cumplir tres objetivos centrales: dinamizar el comercio minorista en beneficio de toda la cadena, poner al alcance de los consumidores precios reducidos en una amplia variedad de artículos e instaurar septiembre como una fecha esperada para disfrutar del ahorro, la gastronomía y el entretenimiento.

La meta es superar los resultados del 2024, cuando las visitas a los malls crecieron 7% y las ventas un 6%. Para este año, se proyecta atraer a más de 4 millones de visitantes y alcanzar ventas de S/ 2 mil 950 millones, lo que representaría un incremento superior al 7% respecto al año pasado.

OFERTA COMERCIAL

El evento no solo estará concentrado en Lima, sino que tendrá fuerte presencia en provincias, donde ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cajamarca y Huancayo representan el 45% de la facturación nacional. Los consumidores encontrarán un portafolio variado con opciones para renovar el guardarropa, equipar el hogar y acceder a productos de bienestar.

Además, se sumarán actividades culturales, espectáculos en vivo y propuestas gastronómicas que refuerzan el concepto del Día del Shopping como una experiencia integral. Para la ACCEP, este evento es hoy uno de los pilares del comercio moderno en el Perú y podría contribuir a que las ventas del sector cierren el año cerca de los S/ 40 mil millones.