Charlie Sheen rechazó ser Daniel LaRusso en 'Karate Kid' por esta razón

El controvertido actor Charlie Sheen acaba de revelar en su reciente documental que su brillo pudo haber sido mayor de haber aceptado el primer papel que le ofrecieron en la cinta Karate Kid.

Carlos Esteves, mejor conocido como Charlie Sheen es muy recordado por haber protagonizado las exitosas cintas Wall Street y Pelotón, pero sobre todo por la en series de televisión Two and a Half Men, donde ganaba 2 millones de dólares por episodio.

Pero su vida también es sinónimo de controversias, con adicciones, prostitución, disturbios públicos y el último su reconocimiento como portador del VIH.

En su documental AKA Charlie Sheen, estrenado hace unos días en streaming, reveló que lo escogieron para dar vida al personaje de Daniel San de la saga de Karate Kid.

NUNCA RECHAZÓ SER DANIEL SAN

Pero no obtuvo el papel por un consejo de su padre, la veterana estrella de Hollywood, Martin Sheen, ya que Charlie ya tenia un acuerdo con otra empresa para hacer un pequeño papel en otra película en ese momento.

“Bueno, hay un problema: le diste tu palabra a la otra compañía”, le dijo su padre, “Le diste tu palabra. En este negocio eso va a llevarte mucho más lejos que una gran película”, agregó protagonista de Apocalypse Now.

Entonces se le escapó la posibilidad de este papel y se lo dieron a Ralph Macchio y el resto es historia.