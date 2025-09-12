Nintendo anuncia The Super Mario Galaxy Movie: la secuela de Super Mario Bros llega en 2026

La secuela de The Super Mario Bros. Movie llegará el 3 de abril de 2026 y retomará la aventura cósmica inspirada en el videojuego lanzado en 2007 para Wii.

En el marco del 40 aniversario de la franquicia, Nintendo confirmó que la esperada secuela de The Super Mario Bros. Movie ya tiene nombre y fecha de estreno. Bajo el título The Super Mario Galaxy Movie, la cinta llegará a los cines el 3 de abril de 2026, según se anunció durante el último Nintendo Direct.

El filme toma como base Super Mario Galaxy, el aclamado título que debutó en la consola Wii en 2007, y que, junto con su secuela, recibirá también adaptaciones para sistemas modernos.

Un éxito que busca repetirse

Producida por Universal e Illumination en asociación con Nintendo, la primera película recaudó más de US$ 1,36 mil millones, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos recientes de la animación. El objetivo ahora es replicar ese impacto con esta nueva aventura.

El elenco principal se mantiene: Chris Pratt volverá como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Keegan-Michael Key como Toad, Jack Black como Bowser y Seth Rogen como Donkey Kong.

Lo que se sabe de la trama

Aunque los detalles aún son escasos, Chris Meledandri, CEO de Illumination, adelantó que la historia seguirá de cerca la premisa del videojuego: Mario recorrerá la galaxia recolectando el poder de las estrellas, encarnadas en los carismáticos Lumas, para frustrar los planes de Bowser. En su misión, contará con la ayuda de Rosalina, una figura enigmática y protectora de estas criaturas.