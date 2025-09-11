Juan Víctor acusa a Andrea San Martín de lanzar a su gato contra la pared

El expiloto Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín y padre de su hija, lanzó una grave acusación contra la exchica reality durante su participación en el pódcast Por no decirlo. Con la voz entrecortada, reveló que ella habría lanzado a su gato contra la pared, lo que habría provocado la muerte del animal.

El testimonio, compartido el jueves 11 de septiembre, conmovió a la conductora Lucía Oxenford, quien rompió en llanto al escuchar la historia. Según Juan Víctor, el animal no se encontraba bien después del incidente y responsabilizó a Andrea San Martín por las consecuencias que sufrió la mascota.

“¿Sabes lo que hizo ella (Andrea San Martín) cuando se enteró de que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared. No puedo asegurar que eso haya acabado con la vida del animal, pero sí que le trajo consecuencias, y esta persona lo vio (...) El gato no estaba bien”, contó.

El expiloto también aseguró que la exchica reality justificó la muerte del gato afirmando que absorbió “la mala energía” que recibía. El relato dejó impactados a los conductores del espacio digital, entre ellos Israel Dreyfus, quien no ocultó su sorpresa ante lo contado por Juan Víctor.

ANDREA SAN MARTÍN EVITA PRONUNCIARSE TRAS ACUSACIONES

Pese a la repercusión que generaron las declaraciones en redes sociales, Andrea San Martín no se refirió directamente al tema. La modelo se mostró activa en sus plataformas digitales, aunque evitó dar respuesta a las graves acusaciones realizadas por su expareja en el pódcast.