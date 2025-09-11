Final del Mundial de desayunos: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Luego de conocerse que el pan con chicharrón y la arepa se encuentran disputando la final del Mundial de desayunos, certamen organizado por Ibai Llanos, por medio de un video en redes sociales, el streamer reveló la fecha donde se conocerán los resultados.

¿CUÁNDO SE SABRÁ EL GANADOR?

Aunque las personas continúan apoyando al platillo peruano y también venezolano, el español reveló que este sábado 13 de setiembre a las 12:00 p.m. se sabrá el ganador del evento gastronómico que contó con la participación de más de 10 países del mundo.

En el post compartido, Ibai Llanos mencionó que hasta el momento las cosas entre ambas naciones se encuentran reñidas, sin embargo, Perú habría saco una ventaja de 300 mil votos, pero todo esto podría cambiar con el paso de las horas.

Cabe mencionar que, el streamer español mencionó que las votaciones en Instagram y YouTube entre nuestro país y Venezuela están igualadas, por lo que, en TikTok, el pan con chicharrón ha sacado una pequeña ventaja.