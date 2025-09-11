Alejandro Sanz en Lima: Conoce la fecha, lugar y precios de las entradas del concierto

El Estadio Nacional volverá a vibrar con la voz de Alejandro Sanz. El artista español anunció que se presentará en Lima el martes 25 de febrero, como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que mezcla emoción, cercanía y la fuerza de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. El concierto promete ser un reencuentro íntimo entre el público peruano y un músico que, tras más de tres décadas de carrera, continúa explorando nuevas formas de expresión sin perder su esencia.

Preventa y precios de entradas

La venta anticipada de boletos iniciará el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con un 15% de descuento exclusivo para clientes de Interbank. El beneficio estará disponible hasta agotar stock de la preventa. La organización ha definido nueve zonas en el Estadio Nacional con precios diferenciados:

Preventa con descuento (tarjetas Interbank):

Platinum Central Asiento Numerado: S/ 480

Platinum Lateral Asiento Numerado: S/ 390

VIP Asiento Numerado: S/ 340

Preferencial: S/ 240

Occidente 1 Numerado: S/ 390

Occidente 2 Numerado: S/ 310

Oriente 1 Numerado: S/ 390

Oriente 2 Numerado: S/ 340

Tribuna Norte: S/ 165

Venta regular (precio full):

Platinum Central Asiento Numerado: S/ 565

Platinum Lateral Asiento Numerado: S/ 459

VIP Asiento Numerado: S/ 399

Preferencial: S/ 282

Occidente 1 Numerado: S/ 459

Occidente 2 Numerado: S/ 365

Oriente 1 Numerado: S/ 459

Oriente 2 Numerado: S/ 399

Tribuna Norte: S/ 194

El espectáculo ofrecerá un repaso por los temas más emblemáticos de Sanz, entre ellos clásicos como “Corazón partío” o “Amiga mía”, junto con composiciones más recientes. La puesta en escena buscará transmitir intimidad incluso en un estadio lleno, reforzando la conexión emocional que caracteriza al cantautor madrileño. Con más de veinte Grammy Latinos en su haber, Sanz mantiene intacta la fidelidad de sus seguidores y se prepara para convertir la capital peruana en una gran celebración musical.