Eduardo Serrano: a los 82 años falleció en Miami legendario galán de las telenovelas venezolanas

Eduardo Serrano, uno de los más importantes galanes de la época dorada de las telenovelas venezolanas, murió hoy a los 82 años en Miami, Estados Unidos. Según El Nacional, en julio de 2025 se le diagnosticó un cáncer de pulmón.

Nacido en Caracas el 30 de noviembre de 1942, Serrano Acevedo se inició en el teatro universitario y en la década de 1960 debutó en televisión con La criada malcriada. Con el tiempo se consolidó como uno de los actores más destacados.

SUS MEMORIAS

Tras su ingreso a la cadena Venevisión protagonizó famosas telenovelas como Emilia, Las Amazonas, El Sol sale para Todos, Juana la Virgen, La Mujer Perfecta y Viva la Pepa, que le dieron fama internacional y lo llevó a trabajar en distintos países.

A partir de 2005 trabajó con Telemundo, donde participó en varias producciones, siendo La suerte de Loli, su último proyecto. También incursionó en el cine, con la cinta Cangrejo II, y en 2020 publicó sus memorias Historias en blanco y negro.