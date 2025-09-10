Lima recibirá al puertorriqueño Omar Courtz en el marco de su gira mundial

Conocido por su versatilidad, Omar Courtz transita con naturalidad desde el perreo más intenso hasta baladas con esencia urbana.

La capital peruana se prepara para vivir una noche inolvidable con la llegada de uno de los talentos más frescos de la música urbana. El artista puertorriqueño Omar Courtz confirmó su presentación en Lima el próximo 27 de septiembre de 2025, en el Multiespacio Costa 21, como parte de su esperada gira mundial Primera Musa World Tour.

Conocido por su versatilidad, Omar Courtz transita con naturalidad desde el perreo más intenso hasta baladas con esencia urbana. Su propuesta lo ha llevado a conquistar millones de seguidores en todo el mundo gracias a su estilo único y a letras que logran conectar de manera personal con el público. Entre sus temas más populares destacan Mood, Rosas Negras y En Su Nota, canciones que prometen encender la noche limeña.

El concierto en Costa 21 será una experiencia especial para sus fans. Allí podrán disfrutar en vivo de los éxitos de su primer álbum, Primera Musa, además de lo mejor de su repertorio. La energía que Omar transmite en el escenario, sumada a su innovadora propuesta musical, asegura una velada imperdible para todos los amantes del género urbano.

Un artista en ascenso

Omar Courtz se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la música urbana latina. Su estilo fresco y la capacidad de fusionar distintos ritmos lo han convertido en referente de la nueva generación.

Joshua Omar Medina Cortés, conocido artísticamente como Omar Courtz, nació en Carolina, Puerto Rico, el 11 de octubre de 1997. Es cantante y compositor de reguetón, trap y R&B. En septiembre de 2024 lanzó su primer álbum, Primera Musa, un proyecto que incluye colaboraciones con Anuel AA, Rauw Alejandro, Kendo Kaponi, Bryant Myers, Dei V, Luar la L y De la Rose.

Con este trabajo discográfico, Omar Courtz no solo logró expandir su alcance internacional, sino también posicionarse como una de las voces más interesantes y prometedoras del género. Su próximo concierto en Lima confirma el impacto que está generando en la escena musical latina.