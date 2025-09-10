Nicki Nicole se sincera sobre Lamine Yamal: “Muy enamorada y muy feliz”

Nicki Nicole ya no esconde lo que muchos intuían. La cantante argentina decidió hablar con la prensa sobre su vínculo con Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, y dejó frases que confirman que su corazón tiene dueño. Los rumores crecieron en las últimas semanas tras su viaje juntos a Mónaco y las imágenes compartidas en redes sociales, pero esta vez fue la propia artista quien despejó toda duda.

Durante una presentación de moda en Barcelona, la rosarina no dudó en responder con una sonrisa cuando le consultaron sobre el jugador blaugrana. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona. La verdad que con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos. Muy feliz. Muy enamorada y muy feliz”, expresó la intérprete, dejando entrever que atraviesa un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional.

Barcelona, el escenario del romance

El romance había dado sus primeras pistas cuando Yamal publicó una foto junto a la cantante durante su cumpleaños, donde se les vio muy cariñosos. A pesar de que el padre del futbolista minimizó en un inicio la relación, hoy es evidente que lo que comenzó como rumores se ha convertido en una historia de amor que crece a la vista de todos.

Con simpatía, Nicki Nicole también reveló que el joven delantero la está acercando a la cultura catalana. “Sé, por Rosalía, aprendí la palabra t’estimo (te quiero), si no me equivoco. Así que nada, estaré viendo algunas clases. T’estimo, también, me enseñó (Lamine Yamal)”, comentó entre risas. Una muestra más de que la pareja disfruta no solo del cariño mutuo, sino también de los pequeños gestos que fortalecen su relación.