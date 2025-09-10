Shakira se convierte en la artista latina más premiada en la historia de los MTV VMAs

NOTA DE PRENSA

La superestrella colombiana Shakira amplió su récord al convertirse en la artista latinoamericana más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards, tras obtener el galardón a Mejor Video Latino por “Soltera”.

Entre los premios más destacados que ha recibido, figura el prestigioso MTV Video Vanguard Award, el cual no solo celebra su videografía, sino también su trayectoria y el impacto cultural de su carrera.

Shakira fue la primera y única artista latinoamericana en recibir este reconocimiento, que aceptó con una performance memorable en 2023, la cual supera los 21 millones de visitas oficiales en YouTube.

Los galardones que acumula en los MTV VMAs hasta ahora son:

Mejor video del público – Ojos así (2000) Mejor video del público – Suerte (Whenever, Wherever) (2002) Mejor coreografía – Hips Don’t Lie (2006) Mejor colaboración – Beautiful Liar (2007) Video Vanguard Award – Videografía (2023) Mejor colaboración – TQG (2023) Mejor video latino – Soltera (2025)

SHAKIRA CONSOLIDA SU LEGADO EN LA MÚSICA LATINA

Con este último premio, Shakira suma siete reconocimientos en los MTV VMAs, consolidándose como la artista latina más premiada en la historia del evento. Su nombre ya forma parte de los íconos más influyentes de la industria musical a nivel mundial.

Mira toda la videografía de Shakira, aquí: https://www.youtube.com/@Shakira/videos