Más de 7 millones de votos para el pan con chicharrón en menos de un día en la final del Mundial de desayunos

Aunque la Selección Peruana quedó eliminada del Mundial 2026, los ciudadanos se encuentran al pendiente de la final del Mundial de Desayunos, evento organizado por Ibai Llanos, donde nuestro país está siendo representado por el pan con chicharrón.

El platillo nacional no la tiene nada fácil en está última instancia, ya que, se mide nada más y nada menos contra la arepa venezolana, el cual también está recibiendo un apoyo por diferentes personas del mundo.

HUBO UNA APOYO MASIVO

Al igual como sucedió en los cuartos de final y semifinales, el pan con chicharrón ha recibido un gran apoyo por parte de la ciudadanía, quienes se han tomado este certamen muy enserio, llegándose a tener más de 7 millones de votos en menos de un día.

Cabe mencionar que, el apoyo al platillo nacional o a la arepa culminará el domingo 14 de setiembre, por lo que, se espera que horas después del streamer español, Ibai Llanos comparta los resultados oficiales. ¿Volverá a ser Perú clave en la gastronomía mundial?