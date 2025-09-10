Isabella Ladera contó que alertó a su familia y a Hugo García sobre video íntimo

La joven reveló que compartió las advertencias recibidas desde julio con su entorno cercano antes de la filtración.

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera volvió a pronunciarse tras la circulación de un video íntimo en el que aparece con el cantante colombiano Beéle. La joven aseguró que semanas antes de la filtración ya había recibido avisos sobre la inminente publicación del material, por lo que decidió preparar a su círculo cercano.

En una serie de historias compartidas en Instagram, Ladera mostró capturas de conversaciones que mantenía desde julio pasado. En ellas, un allegado le advertía que alguien buscaba difundir un video suyo. Cuatro días después de esa alerta, la modelo decidió hablar con su madre, su familia y también con Hugo García, con quien se le ha vinculado sentimentalmente.

Acciones legales en curso

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, Isabella Ladera informó que inició procesos “legales y penales” para identificar a los responsables de la difusión del material. Sus abogados calificaron lo ocurrido como una “violación grave” a la intimidad y la dignidad de su representada, recordando que la divulgación de este tipo de contenido sin consentimiento acarrea severas consecuencias psicológicas, sociales y profesionales.

Por ahora, el cantante Beéle, a quien Ladera responsabilizó como la persona que poseía el video, no ha hecho comentarios públicos sobre el caso. La influencer, en cambio, continúa compartiendo reflexiones en sus redes sociales mientras afronta lo que describió como una de las situaciones más difíciles de su vida.