Bad Bunny rompe récord histórico con 27 nominaciones a los Billboard Latinos 2025

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el artista con más nominaciones en una sola edición de los Premios Billboard de la Música Latina. El intérprete de “Debí tirar más fotos” alcanzó 27 menciones, incluyendo categorías de peso como Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año. La ceremonia se realizará en Miami y promete ser una de las más reñidas de los últimos tiempos.

FUERZA REGIDA, RAUW ALEJANDRO Y KAROL G ENTRE LOS MÁS NOMINADOS

El grupo californiano Fuerza Regida sigue en la lista con 15 nominaciones, destacando en categorías como Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por “111XPANTIA”. Rauw Alejandro, también puertorriqueño, alcanzó 14 menciones, entre ellas Gira del Año y Top Latin Album del Año por “Cosa Nuestra”.

Karol G se consolidó como la mujer más nominada con 10 menciones, incluidas Global 200 Artista Latino del Año y Hot Latin Songs Artista del Año Femenina gracias a su disco “Tropicoqueta”. Tito Double P igualó el número de nominaciones de la colombiana, seguido de su primo Peso Pluma con nueve menciones.

COMPETENCIA DE LUJO

En la codiciada categoría de Artista del Año, los finalistas son Bad Bunny, Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P. Para Gira del Año compiten artistas de talla internacional como Luis Miguel, Aventura, Chayanne, Rauw Alejandro y Shakira, quien regresa con fuerza a las premiaciones.

Según Billboard y Telemundo, las nominaciones reflejan exclusivamente el desempeño de los artistas en las listas semanales de la revista, lo que convierte a estos galardones en un termómetro del verdadero impacto de la música latina. Con más de 70 artistas reconocidos en 49 categorías, la ceremonia del 23 de octubre promete ser un evento histórico para la industria musical.