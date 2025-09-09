“El Conjuro 4” impone récord en su debut mundial

La nueva entrega de la saga de los Warren arrasó en taquilla con 187 millones de dólares y se posiciona como uno de los estrenos más exitosos del género de terror.

La más reciente entrega de la saga de los Warren, El Conjuro 4: Últimos Ritos, irrumpió en la cartelera mundial con cifras históricas. En su debut recaudó 83 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó un total global de 187 millones, resultados que superaron con creces las proyecciones iniciales. Este arranque la convierte en la película con mejor apertura de toda la franquicia y en uno de los estrenos más sólidos del género en la última década.

Un arranque que supera expectativas

El largometraje dirigido por Michael Chaves logró sostener el interés de la audiencia durante todo el fin de semana de estreno, a pesar de la habitual caída que suelen enfrentar las películas de terror tras el primer día en salas. La cifra registrada es 83% mayor al récord anterior del universo Conjuro, que pertenecía a La Monja con 53,8 millones de dólares en 2018. Además, se ubicó como la tercera mejor apertura doméstica del género, solo detrás de It (2017) y It: Chapter Two (2019).

El fenómeno no se limitó al mercado estadounidense. Con 104 millones de dólares en recaudación internacional, la película consiguió el mejor inicio global para una cinta de terror, superando la marca que hasta ahora ostentaba It: Chapter Two con 92 millones. Estos resultados permiten que la franquicia El Conjuro acumule más de 2.300 millones de dólares desde su primera entrega, consolidando su estatus como la saga de terror más taquillera de todos los tiempos.

Aunque la taquilla demostró la vigencia del interés por los Warren, las críticas han advertido cierto desgaste creativo y un menor grado de innovación respecto a las primeras producciones. Aun así, el éxito de Últimos Ritos refleja cómo el público sigue privilegiando la experiencia colectiva de ver cine de terror en salas, en contraste con la oferta en plataformas de streaming, y refuerza la estrategia de los estudios de apostar por franquicias establecidas para mantener la atención del público.