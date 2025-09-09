“Scary Movie 6” ya tiene fecha de estreno: regresa en 2026 con los Wayans

La icónica saga de parodias de terror confirma su lanzamiento mundial para junio de 2026 con Anna Faris y Regina Hall de vuelta en escena.

La franquicia de comedia y terror más irreverente de Hollywood regresa tras casi dos décadas de ausencia. Paramount Pictures y Miramax anunciaron que Scary Movie 6 llegará a la pantalla grande el 12 de junio de 2026, con los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans nuevamente al mando del proyecto. Esta será la primera vez desde 2001 que los creadores originales se reúnen para escribir y producir una entrega de la saga.

El regreso no solo incluye a los Wayans, también a dos rostros icónicos de las primeras películas: Anna Faris y Regina Hall, quienes volverán a interpretar a Cindy y Brenda, personajes centrales que marcaron el humor absurdo de la saga. La dirección recaerá en Michael Tiddes, colaborador habitual de Marlon Wayans en títulos como A Haunted House y Naked, conocido por su estilo de sátira y humor físico.

Las películas que serán parodiadas

Durante la promoción, Marlon Wayans adelantó que Scary Movie 6 parodiará varias cintas de terror contemporáneo, entre ellas Nope, Heretic, Sinners, Longlegs, Get Out y I Know What You Did Last Summer. Con esta lista, la producción busca conectar con una nueva generación de espectadores sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en una de las más taquilleras de la comedia de terror, con más de 896 millones de dólares recaudados en total.

El guion está en manos de los hermanos Wayans junto a Rick Alvarez, socio creativo en varios de sus proyectos. La producción será liderada por Miramax, con Jonathan Glickman al frente y la distribución global a cargo de Paramount Pictures. Tras su paso por cines, se espera que la película llegue en exclusiva a la plataforma de streaming Paramount+.