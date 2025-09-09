Pan con chicharrón rompe récord en delivery: más de 25 mil pedidos en una semana

El pan con chicharrón, uno de los desayunos más emblemáticos del Perú, no solo conquistó las redes sociales, sino también las principales plataformas de delivery. La competencia digital organizada por el streamer español Ibai Llanos, conocida como el Mundial de Desayunos, llevó a este plato criollo hasta las semifinales, desatando una ola de pedidos en PedidosYa, Rappi y DiDi Food.

EL FENÓMENO DEL CHICHARRÓN

Según datos de PedidosYa, la demanda de pan con chicharrón ya creció un 40% desde el inicio del certamen y podría llegar al 70% en los próximos días. Los combos familiares son los más solicitados los fines de semana a las 9:00 a.m., mientras que las porciones personales dominan de lunes a jueves. Los distritos con más pedidos en Lima incluyen Surco, San Miguel, Miraflores y San Isidro.

En Rappi, se registran cerca de 60 mil pedidos mensuales de este contundente desayuno. Solo en la última semana, la plataforma gestionó más de 25 mil órdenes, con mayor concentración en Miraflores, San Isidro, Jesús María y Monterrico.

LA RUTA HACIA EL FINAL

DiDi Food también reportó cifras sin precedentes: entre el 25 y 31 de agosto los pedidos subieron un 46.9% frente al promedio, con un pico del 196.2% el 29 de agosto. La empresa recuerda que otro hito fue el Día de la Madre, cuando los pedidos crecieron hasta un 393.6%.

Actualmente, el pan con chicharrón compite en la final contra la arepa de Venezuela. El boom confirma que este desayuno criollo no solo es tradición, sino también un fenómeno global en la era digital.