Isabella Ladera se pronuncia tras filtración de video íntimo con Beéle: “Estoy devastada”

La modelo e influencer Isabella Ladera se pronunció luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo en el que aparece junto al cantante urbano Beéle. El material, de seis minutos y 42 segundos, ha causado gran controversia y generó la inmediata reacción de la venezolana, quien calificó la difusión como una traición y anunció medidas legales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó que está “profundamente devastada” por la divulgación de un momento privado sin su consentimiento, el cual calificó “una de las traiciones más crueles”. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio... y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió en un extenso comunicado.

La influencer aseguró que el acto no solo vulnera su intimidad, sino que también afecta su dignidad y la tranquilidad de su familia. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, expresó en su publicación.

ACCIONES LEGALES

Isabella Ladera afirmó que está recibiendo asesoría legal para proceder contra los responsables de la filtración y subrayó que no se ocultará pese al escándalo. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, enfatizó, asegurando que seguirá cumpliendo con sus compromisos laborales como empresaria e influencer.