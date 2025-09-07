Noche mágica e irrepetible: Beéle deslumbró a sus miles de fans peruanos

Beéle hizo vibrar la 4.ª edición del All Music Fest, realizada en el recién inaugurado Arena Monumental de Universitario. Con un despliegue tecnológico de primer nivel, pantallas LED gigantes y un show de pirotecnia que iluminó la noche, el festival confirmó por qué es uno de los más importantes de la música urbana en la región.

Además de Beéle, Luar La L también conquistó a los miles de asistentes con su energía y carisma. También brillaron artistas emergentes como Tommy Alva, JP El Chamaco y Atina, que recibieron el aplauso del público, mientras que Emil La Causa demostró nuevamente por qué es uno de los referentes peruanos más importantes del género.

El boricua Luar La L puso a cantar y bailar a todos con temas como “Yogurcito Remix”, “Los Rockstars no van al cielo”, “Bonnie and Clyde Remix” y “Caile”.

Sin lugar a dudas, Beéle era el más esperado de la noche. El colombiano encendió al público con éxitos como “La Plena”, “No Tiene Sentido” y “Si Te Pillara”. El momento más emotivo llegó cuando invitó a un pequeño fan a subir al escenario para bailar con él, provocando una ovación unánime.