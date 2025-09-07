Christian Cueva y Pamela Franco se implantan ‘chip de libido’ para parejas

El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco aparecieron en una serie de videos promocionando los servicios de un centro estético, donde se muestran sometiéndose a diversos tratamientos, incluida la implantación del denominado "chip de libido".

Imágenes difundidas a través de TikTok, Instagram muestran a la pareja en actitud cariñosa durante la campaña publicitaria. En los videos se observa a ambos recibiendo el implante subcutáneo conocido como "chip pellet", que según la promesa publicitaria "mejora la actividad sexual".

Las imágenes muestran a Pamela Franco en una camilla durante el procedimiento, y posteriormente a Christian Cueva sometiéndose al mismo tratamiento. El programa Amor y Fuego destacó que la pareja "busca activar la llama del amor" mediante estos procedimientos.

Interacción y otros tratamientos

En otro video difundido por América Hoy, la pareja participa en un diálogo promocionando un tratamiento de rejuvenecimiento facial. "Amor, yo siento que te falta algo… una luz, una cosita", comenta Pamela mientras toca el rostro de Cueva, quien responde "Pasar a la altura de la bomba sexy".

Compromiso con Pamela López

Recientemente, el futbolista fue consultado sobre un presunto compromiso con la cantante durante su última visita a Lima, a lo que respondió de manera evasiva. "Es amor, chicos, es amor", manifestó.