Charly García anuncia lanzamiento de colaboración con Sting

El músico argentino Charly García y Sting anuncian que lanzarán una colaboración este año con el exlíder de The Poice entusiasma a todos los fanáticos del popular “Say no More”.

Como se sabe, García y Sting se encontraron en Buenos Aires en febrero de este año, fue en el marco de la visita del británico para sus shows en Argentina.

Minutos antes de subir al escenario para dar su primer show, el exlíder de The Police recibió en camarines al músico argentino, en un encuentro cargado de mucha admiración mutua.

EL ANUNCIO

“Charly García & Sting. October 2025”, fue el mensaje que el argentino y el británico publicaron en sus redes sociales, junto a un video.

Además de esta publicación, el propio Charly García publicó: "Lo estoy haciendo a mi manera". Todo indicaría que en octubre se lanzaría esta canción de ambos referentes de la música rock.