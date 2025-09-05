Ibai a Perú tras quedar fuera de las Clasificatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

El último jueves 4 de setiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, la Selección Peruana perdió todas sus chances para llegar al Mundial 2026 al caer 3-0 ante Uruguay, resultado que chocó entre los hinchas nacionales.

Por medio de sus redes sociales, Ibai se solidarizó con el equipo dirigió por Óscar Ibáñez tras quedar fuera de la cita deportiva. "Atención. Uruguay 3, Perú 0. Vale, malas noticias. Pero, ¿a quién le importa? Si el pan con chicharrón está en las semifinales del 'Mundial de desayunos' ¡Alegría!".

ENFOCARSE EN EL VERDADERO MUNDIAL

El streamer español mencionó que los países que perdieron en esta jornada de las Clasificatorias, curiosamente tienen la posibilidad de hacerse con el título al mejor desayuno del mundo, competición que la consideró como el verdadero Mundial.

“Las cuatro selecciones que están en las semifinales del 'Mundial de desayunos', las cuatro han perdido. Pero no es que hayan perdido (así nada más), sino que las cuatro han perdido 3-0. ¿Cuántas probabilidades había de que las cuatro pierdan 3-0? (...) El Mundial verdadero es el de desayunos", manifestó.

Cabe recalar que, Perú con el pan con chicharrón se encuentra entre los cuatro mejores platillos del mundo, sin embargo, en esta instancia se está midiendo ante la marraqueta de Chile. ¿Crees que podrá alzarse con el premio?