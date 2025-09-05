Gege Akutami sorprende con Jujutsu Kaisen Módulo 3, la secuela que revive la saga varias décadas después

El nuevo manga continuará la historia original, será corto y tendrá como protagonistas a los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin.

Contra todo pronóstico, Gege Akutami confirmó que su próximo proyecto no es una historia independiente, sino la secuela oficial de Jujutsu Kaisen. Bajo el título Jujutsu Kaisen Módulo 3, la serie estará ambientada varias décadas después de los sucesos que devastaron Shinjuku y tendrá una duración breve: medio año de publicación y tres tomos en total.

DE QUÉ TRATARÁ

El spin-off estará protagonizado por Yuuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin. Según reveló Akutami, ambos personajes heredarán el peso del legado familiar en un mundo marcado por las cicatrices de la guerra contra las maldiciones. La historia parte con la revelación de que Yuta y Maki ya han fallecido, dejando a sus descendientes como los nuevos referentes de la trama.

El manga se publicará de forma semanal y su primer capítulo llegará este domingo, lo que ha disparado la expectativa de los seguidores de la franquicia.

Además, el autor confirmó que este no será el único proyecto relacionado con Jujutsu Kaisen. Akutami trabaja junto a un novelista en la creación de novelas ligeras que expandirán aún más el universo de la saga, lo que evidencia que la franquicia apenas comienza una nueva etapa de expansión.