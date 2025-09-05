Diseñadora Qarla Quispe resalta las polleras andinas en el Indigenous New York Fashion Week

El diseño peruano dará un paso histórico en la escena internacional con la participación de Qarla Quispe en el Indigenous New York Fashion Week (INYFW) 2025. La creadora limeña, con raíces familiares en Huancayo y Arequipa, será la única representante del Perú en el evento que se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Lenapehoking, territorio ancestral del pueblo lenape. Su propuesta busca visibilizar a los pueblos originarios y abrir espacio a la moda con identidad cultural en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

MODA PERUANA CON HISTORIA Y RAÍCES ANDINAS

La colección que Quispe presentará en Nueva York incluye diez piezas que mezclan tradición y contemporaneidad. Entre ellas destacan túnicas inspiradas en vestimentas mochicas, pecheras bordadas y estampadas, la tradicional pollera andina, chales y abrigos en alpacril. La diseñadora trabajó junto a artesanos de Lambayeque, Huánuco, Piura, Lima y Arequipa, reforzando la cocreación como eje de su propuesta.

La cineasta tacneña Sisa Quispe será una de las modelos que desfilará sus creaciones el 13 de septiembre, llevando también la voz de comunidades quechuas y aimaras a la pasarela. La diseñadora destacó que la pollera es el corazón de su trabajo: “Es un símbolo cultural versátil, cargado de memoria y poder femenino”.

MOMENTO HISTÓRICO PARA EL DISEÑO INDÍGENA

La participación de Qarla Quispe en el Indigenous New York Fashion Week representa un hito para la moda peruana, al situar la indumentaria andina en un espacio internacional que antes le era ajeno. “Nosotros existimos y ocupamos un espacio”, afirmó, resaltando que su meta es trascender lo estético para posicionar un discurso de resistencia cultural y empoderamiento femenino.

Warmichic, su marca, se ha consolidado como un proyecto que conecta técnicas ancestrales con estética urbana global. Desde colaboraciones con músicos como Mauricio Mesones hasta su debut en la pasarela de Nueva York, el trabajo de Quispe confirma que la moda puede ser un lenguaje de memoria, resistencia y visibilidad para los pueblos originarios del Perú.