Paris Jackson critica narrativa de la biopic de su padre Michael Jackson: “No es real”

La hija del “Rey del Pop” negó haber participado en el filme y cuestionó su versión de los hechos que se retratarán en la película

La película Michael Jackson, que busca llevar a la pantalla grande la vida del “Rey del Pop”, enfrenta cuestionamientos desde la propia familia del artista. Paris Jackson, hija del cantante, utilizó sus redes sociales para aclarar que no tuvo participación en el rodaje ni en la producción de la cinta, desmintiendo declaraciones del actor Colman Domingo que la vinculaban al proyecto.

Durante la gala benéfica amfAR en Venecia, Domingo —quien interpreta a Joe Jackson en la cinta— afirmó que tanto Paris como su hermano Prince respaldaban la realización del filme. Incluso señaló que había tenido breves conversaciones con ellos y destacó la buena disposición de la joven. Sin embargo, Paris respondió con firmeza y calificó de “extraño” que se asegurara algo que no era cierto.

“Prefiero la honestidad antes que las ganancias”

La heredera del intérprete de Thriller relató que leyó uno de los primeros borradores del guion y entregó sus observaciones, pero al ver que no serían tomadas en cuenta decidió apartarse. “No es mi proyecto, no es mi circo”, señaló, dejando claro que no tuvo más participación en el desarrollo de la producción. También criticó la narrativa de la biopic al considerar que está pensada para complacer a un sector de fanáticos que “prefiere vivir en la fantasía”.

Paris enfatizó que su posición no debe interpretarse como un rechazo hacia su padre, sino como una defensa de la verdad frente a lo que considera un relato edulcorado y poco real. “Prefiero la honestidad antes que las ventas y las ganancias económicas”, sentenció. Michael, dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, tiene previsto su estreno mundial en cines el 24 de abril de 2026, con Jaafar Jackson en el rol principal.