Charlie Sheen admite errores en Two and a Half Men y busca perdón de Jon Cryer

El actor reconoce que sus adicciones dañaron la serie y asegura que quiere demostrarle a su excompañero que ha cambiado: "Espero verte", concluyó.

Charlie Sheen ha decidido hablar abiertamente sobre la etapa más difícil de su carrera, cuando sus excesos lo alejaron de Two and a Half Men. El actor, que recientemente cumplió 60 años, confesó que su comportamiento perjudicó a sus compañeros y que aún lamenta la forma en que salió de la serie en 2011. Ocho años de sobriedad lo respaldan ahora en este intento de reconciliación personal y profesional.

En declaraciones a People, Sheen contó que quiso agradecer a Jon Cryer por sus palabras en el documental de Netflix aka Charlie Sheen, aunque no logró contactarlo directamente por no tener su número actualizado. “Le escribí un mensaje, pero creo que lo mandé al teléfono equivocado. No es que él me haya ignorado, sé que es alguien responsable. Así que, Jon, si ves esto, mándame tu número por mensaje directo”, comentó con humor.

Respaldo al testimonio de Jon Cryer

El intérprete reconoció que Cryer fue honesto al señalar que sus problemas personales habían generado un ambiente complicado en el rodaje. Incluso dijo sentirse identificado con lo que su colega compartió en el documental, pues él mismo arrastraba inseguridades que lo llevaron a autodestruirse pese al éxito. “Siempre pensé que lo que tenía iba a desaparecer en cualquier momento, porque no lo había ganado de manera legítima”, confesó.

Sheen también destacó que, aunque todavía no ha tenido un reencuentro con Cryer, su objetivo es demostrarle que ha dejado atrás los excesos. “Voy a esforzarme para probarle que está equivocado”, señaló. El actor ya logró recomponer su relación con Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men, con quien recientemente volvió a colaborar en la serie Bookie.