Cómo votar por el pan con chicharrón en las semifinales del Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha encendido las redes con un clásico regional: Perú vs. Chile. El tradicional pan con chicharrón peruano se mide ante la marraqueta con palta chilena en las semifinales de este torneo digital que ya acumula millones de interacciones en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube Shorts.

¿CÓMO VOTAR POR EL DESAYUNO PERUANO?

Los seguidores que deseen apoyar al Perú deben seguir tres pasos clave:

1. Ingresar a las publicaciones oficiales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram o YouTube.

2. Dar “me gusta” al comentario que representa al pan con chicharrón, acompañado de la bandera peruana.

3. Compartir los enlaces en redes sociales y grupos para multiplicar votos.

En rondas previas, el desayuno peruano venció a México con más de 2,1 millones de apoyos y superó a Ecuador con 8,2 millones de likes, consolidándose como uno de los favoritos del torneo.

LA MARRAQUETA CON PALTA

El oponente de Perú es la clásica marraqueta con palta, pan crujiente y aireado declarado patrimonio cultural alimentario en Chile. Su combinación con palta es parte de la dieta cotidiana del país y un símbolo de identidad nacional. En el campeonato, derrotó a Japón y a España, acumulando miles de votos de su comunidad digital.

El resultado definirá quién se enfrentará en la gran final del torneo, donde también compiten Bolivia y Venezuela.