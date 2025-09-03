Miss Grand Perú 2025: Flavia López gana la corona y se prepara para el certamen internacional

La noche limeña se vistió de gala en el histórico Teatro Segura, donde Flavia López, originaria de Trujillo y representante de Lima Centro, fue coronada Miss Grand Perú 2025. Con carisma, seguridad y un mensaje de paz, la joven modelo convenció al jurado y al público, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y en la décima peruana en ostentar este título.

EL CAMINO HACIA LA CORONA

Desde las preliminares, Flavia López se perfiló como favorita al ganar tres reconocimientos: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano, premios que reforzaron su posición en la competencia. En la gala final, que reunió a 17 candidatas, López destacó en cada pasarela y se abrió paso hasta el Top 8, donde compartió escenario con representantes de Tumbes, La Libertad, Perú USA, Arequipa, Moquegua, Lambayeque y Lima Oeste.

En la ronda decisiva, la futura reina cautivó con un discurso sólido: “La paz no depende solo de tratados internacionales, sino de cultivar la empatía, el diálogo y la tolerancia en nuestra vida diaria”. Estas palabras sellaron su triunfo frente a Zuliet Seminario (Arequipa), primera finalista, y Mariana Zabarain (Perú USA), segunda finalista.

RETO INTERNACIONAL EN TAILANDIA

Flavia López se alista ahora para enfrentar un nuevo desafío: el Miss Grand International 2025, que se llevará a cabo el 18 de octubre en Tailandia. En las próximas semanas iniciará un intenso programa de preparación en oratoria, pasarela y acondicionamiento físico. Su objetivo es claro: traer nuevamente la corona al Perú, tal como lo hicieron María José Lora en 2017 y Luciana Fuster en 2023.

Con el respaldo de la organización liderada por Jessica Newton y el entusiasmo de los seguidores peruanos, López buscará consolidar la posición de Perú como potencia en certámenes de belleza internacionales y demostrar por qué es considerada una de las grandes favoritas en esta edición.