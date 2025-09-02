“Ese ya se jubiló, va a cobrar no más”: Patricio Parodi critica duramente a Paolo Guerrero en Alianza Lima

El chico reality Patricio Parodi generó una fuerte controversia al cuestionar el desempeño de Paolo Guerrero en Alianza Lima durante una reciente emisión del pódcast Doble Sentido. El popular ‘Pato’ aseguró que el excapitán de la selección peruana solo continúa en el club íntimo por su imagen y no por su rendimiento deportivo.

En sus declaraciones, Parodi señaló que Guerrero, de 41 años, ya no tendría la capacidad física para destacar en el campo. “Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”, comentó en tono crítico, lo que encendió la discusión en redes sociales.

“LO TIENEN POR IMAGEN, NO POR RENDIMIENTO”

Patricio Parodi insistió en que el delantero nacional permanece en Alianza Lima principalmente por motivos comerciales, al señalar que su presencia permite vender camisetas y entradas. Incluso comparó el caso de Guerrero con los de Christian Cueva y Jefferson Farfán, quienes también fueron contratados a pesar de atravesar problemas físicos en su carrera.

El comentario se dio en medio de una conversación con su compañera de reality, Onelia Molina, relacionada con los próximos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias, donde Parodi afirmó que la edad promedio de retiro de un futbolista es cercana a los 40 años, salvo en el caso de los porteros.

Sus palabras desataron una ola de reacciones divididas en redes sociales: algunos usuarios lo criticaron por opinar sin experiencia en fútbol profesional, mientras que otros respaldaron su punto de vista sobre la vigencia del ‘Depredador’.