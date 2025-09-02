‘Furrey’ reaparece tras su accidente y confirma que no corre riesgos médicos

El streamer Antonio Crespo volvió frente a cámaras disfrazado de Piccolo y habló de su recuperación.

Después de casi dos meses alejado de la vida pública, Antonio Crespo, conocido en el mundo digital como Furrey, volvió a encontrarse con su público en la conducción de su popular espacio de streaming. El creador de contenido sufrió un accidente de tránsito el pasado 9 de julio que lo obligó a iniciar un proceso de recuperación médica y fisioterapia.

Un regreso con humor y gratitud

Fiel a su estilo, Furrey reapareció disfrazado de Piccolo, personaje de Dragon Ball Z, provocando sonrisas entre sus seguidores y compañeros. Durante la transmisión explicó que los médicos le han dado un diagnóstico alentador: no presenta daños graves y solo necesita terapias físicas para recuperar fuerza muscular.

El streamer confesó que su objetivo personal era alcanzar los 90 kilos a fin de año, pero que actualmente pesa 80 debido a la etapa de recuperación. “Lo importante es que estoy sano y sin riesgos, ahora toca enfocarme en fortalecer el cuerpo”, expresó con optimismo.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Giselle Minchola, a quien reconoció como pieza fundamental en todo este proceso. “Ella y su familia me han cuidado muchísimo. Le he ganado un respeto aún más grande porque ha demostrado fortaleza en todo momento”, señaló emocionado.