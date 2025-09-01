Gustavo Bueno recibió el alta médica tras varios meses hospitalizado

El destacado actor nacional Gustavo Bueno, recordado por su trayectoria en cine y televisión, recibió el alta médica este lunes 1 de septiembre luego de permanecer varios meses internado en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. El artista, de 74 años, fue hospitalizado en junio tras sufrir una seria complicación en la columna que requirió una cirugía especializada.

Reconocimiento a médicos y al hospital

A través de un comunicado, EsSalud confirmó que la intervención y la recuperación del intérprete fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto de sus equipos médicos y asistenciales. “Hoy retoma su vida con optimismo luego de un proceso en el que la ciencia y el cuidado humano fueron determinantes”, señaló la institución.

La salud de Gustavo Bueno había generado incertidumbre entre sus seguidores y las especulaciones sobre su ausencia en los escenarios con la noticia de su compleja operación y el tratamiento que atravesó en los últimos meses.

En un mensaje difundido por EsSalud, el actor expresó su gratitud al personal del hospital: “He sido muy bien tratado. A pesar de la complejidad de mi operación, fue muy bien preparada. El Rebagliati es el mejor hospital del Perú (…) Fue una gran experiencia”.