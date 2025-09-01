¿Te imaginabas a Sergio Ramos cantando? El mítico defensa sacó su primer sencillo como cantante

El defensa español Sergio Ramos, actual jugador del C.F. Monterrey, decidió dar un paso inesperado fuera de las canchas al presentar su más reciente faceta: la de cantante. Su nuevo sencillo, titulado ‘Cibeles’, lleva un marcado aire flamenco fusionado con sonidos urbanos y está impregnado de nostalgia y desamor, sentimientos que parecen aludir directamente a su salida del Real Madrid en 2021.

Un tributo cargado de recuerdos

El videoclip, producido por la firma creativa Little Spain, alterna imágenes de Ramos levantando títulos con el equipo merengue y momentos icónicos de su trayectoria, como el gol en el minuto 93 de la final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. La pieza audiovisual también muestra cómo la fuente de Cibeles —tradicional epicentro de celebraciones madridistas— se desmorona poco a poco, metáfora de la ruptura entre el jugador y el club.

El tema fue coproducido por Ovy On The Drums y YerayMusic, dos nombres destacados de la música urbana latinoamericana. Ramos, que escribió la letra, se sincera en versos donde expresa que nunca quiso marcharse, pero que el club le pidió “volar”. Este relato conecta con la versión que él mismo dio en rueda de prensa al explicar por qué no renovó contrato con el Madrid tras 16 temporadas.

En entrevistas recientes, el zaguero ha dejado en claro que no se trata de una aventura pasajera. Reveló que ya tiene 18 canciones grabadas y que sueña con compaginar fútbol y música en el corto plazo. “Me veo ganando un Grammy en los próximos años”, aseguró en su visita al programa “El Hormiguero”. Para muchos de sus seguidores, este nuevo camino artístico confirma que Ramos quiere escribir otra historia, esta vez lejos del balón y cerca de los escenarios.