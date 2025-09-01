Lucía de la Cruz no se guarda nada y CHANCA a Leslie Shaw: “Es una sin talento”

Al parecer Leslie Shaw continúa sumando más enemigas en la música peruana, luego de enfrascarse en unos dimes y diretes con artistas nacionales, destacando la trifulca con Marisol, lo que causó la reacción de Lucía de la Cruz.

Sin pelos en la lengua, la cantante de música criolla no se guardó nada en una entrevista que sostuvo con Trome y chancó a la popular ‘Colorada’, a quien le dijo que no contaba con ningún tipo de talento para continuar subiéndose en los escenarios.

“La señora, como se llame la rubia esa (Leslie), para mí es una sin talento, ella cantó el tema ‘Hay niveles’ encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto. Muchas personas se confunden y quieren ser cantantes, pero tienen que sacrificarse, los años no son en vano”, manifestó la expareja de Luis Caycho.

GUERRA ENTRE MARISOL Y LESLIE SHAW

Leslie Shaw y Marisol comenzaron su enfrentamiento, después de que la solista nacional criticara el trabajo de la ‘Faraona’ en sus sencillos. La cantante de cumbia no se quedaría callada y lanzó una nueva canción con Yahaira Plasencia titulada ‘Mala amiga’.