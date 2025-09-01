Perú elimina a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El esperado duelo gastronómico entre Perú y Ecuador se resolvió este lunes 1 de septiembre, cuando Ibai Llanos anunció en sus redes sociales los resultados de los octavos de final del Mundial de Desayunos. La competencia generó miles de interacciones en Instagram, TikTok y YouTube, donde ambos países movilizaron campañas masivas en busca de votos.

PERÚ AVANZA CON TAMAL Y CHICHARRÓN

La propuesta peruana se basó en dos clásicos de su gastronomía: el tamal y el tradicional pan con chicharrón. La combinación conquistó de manera contundente con más de 8.1 millones de votos y terminó superando al desayuno ecuatoriano, representado por el bolón acompañado de huevo frito y jugo de carne, el cual obtuvo más de 7.8 millones.

El triunfo no fue sencillo. Ecuador había desplegado una intensa campaña en redes, respaldada por artistas, influencers, marcas y hasta el presidente Daniel Noboa, quien pidió apoyo a la propuesta gastronómica de su país, de igual manera, Perú recibió el apoyo del alcalde Rafael López Aliaga y del mismo gobierno, que difundía en sus redes su apoyo al tradicional desayuno.

REACCIONES Y SORPRESA INTERNACIONAL

Los comentarios inundaron las publicaciones de Ibai Llanos, reflejando la expectativa y rivalidad amistosa entre ambos países. Ahora, el popular pan con chicharrón disputará al desayuno de Chile.

Con esta victoria, Perú se consolida como uno de los favoritos en el Mundial de Desayunos, mientras la competencia organizada por Ibai sigue ganando relevancia global con cada jornada de votación.