Los Increíbles, Coco y más: lo que viene en el universo de Pixar

Disney y Pixar sorprendieron a su público durante el evento Destination D23, al revelar su renovado calendario de estrenos para los próximos años. Entre secuelas muy esperadas y nuevas propuestas originales, la compañía promete mantener cautivas a varias generaciones con aventuras que combinan emociones, humor y espectaculares avances en animación.

Próximas películas confirmadas

Zootopia 2 (28 de noviembre de 2025)

Nick y Judy vuelven a la acción en una historia llena de giros inesperados. En esta ocasión, la peculiar dupla deberá enfrentarse a una serpiente llamada Gary, quien se convierte en el centro de una peligrosa persecución cargada de misterio.

Hoppers (6 de marzo de 2026)

Un proyecto original que explora la posibilidad de comunicarse con los animales. A través de tecnología futurista, los humanos podrán transferir su conciencia a animales robóticos, generando una conexión inédita entre especies.

Gatto (junio de 2027)

Ambientada en Venecia, narra la vida de Nero, un gato negro discriminado por supersticiones que se ve atrapado en deudas con una mafia felina. Su destino cambiará al conocer a Maya, una niña artista callejera con quien emprenderá una travesía por los canales venecianos.

Los Increíbles 3 (sin fecha confirmada)

La famosa familia de superhéroes de Pixar prepara su regreso a la gran pantalla. Aunque aún no se han revelado detalles sobre su historia, la producción ya está en marcha, generando gran expectativa entre los fanáticos.