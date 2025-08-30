Lindsay Lohan revela que sufre de trastorno de estrés postraumático por los paparazis

Cuando Lindsay Lohan dio vida a las gemelas protagonistas de la película de Disney “Juego de Gemelas” tenía solo 12 años, y desde allí su vida cambio al pasar a ser una estrella reconocida en todo el planeta.

En una entrevista para promocionar su último trabajo la citan “Otro Viernes de Locos” con The Sunday Times, Lohan ha contado cómo y cuánto le afectaron tantos años de fama.

“La fama es algo a lo que te apuntas”, confiesa en la entrevista al diario británico, pero continúa: “Quieres alcanzar el reconocimiento, aunque quizás no todos los aspectos que conlleva. No estás pidiendo que te sigan ni que la gente se entrometa”.

Pero si fama la atormentó en el pasado, ahora, que es madre de un niño de dos años la actriz se muestra cauta: “No quiero que mi familia viva la experiencia de ser perseguida por los paparazis como yo. Fueron momentos aterradores de mi vida —sufro de TEPT extremo [Trastorno por estrés postraumático] por este tipo de cosas—. Situaciones muy invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo “, afirma.

VIVE LEJOS DE HOLLYWOOD

“Da miedo. Es muy incómodo. Preferiría que simplemente me preguntaran si me pueden hacer una foto o no, te vuelves cauteloso con cada movimiento que haces”, agregó al medio británico.

“Siento que ya no es tan grave como antes [sobre las persecuciones mediáticas]. Era peor cuando yo era joven. Gracias a las redes sociales, la gente puede contar su propia historia de la forma en que quieren que sea contada. Han recuperado el control de su vida”, asegura en la entrevista.

Cabe señal que, Lindsay Lohan explica por qué prefiere vivir en Dubai antes que en Hollywood: "Allí no me tengo que preocupar si salgo a comer a tal sitio, si le harán una foto a mi hijo, me siento allí muy segura". La actriz ha escogido proteger la identidad de su hijo y no muestra su rostro en redes sociales por eso ha contado que vivir en este país le hace sentir más tranquila.