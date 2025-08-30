Tom y Jerry celebran 85 años: con nuevos productos y experiencias para sus fans

Son un clásico de la animación y ya tienen 85 años haciendo reír a muchas gemaciones en la televisión y en la pantalla grande, nos referimos a los ya clásicos personajes de Tom y Jerry.

Desde su debut en 1940, este icónico dúo compuesto por un gato y un ratón, ha llenado de risas y aventuras los hogares de todo el mundo.

85 años haciendo reír a todos

Y es que Tom y Jerry han trascendido generaciones, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia y su eterna rivalidad que con humor han dejado una huella imborrable en la cultura popular, y esta celebración es un testimonio de su impacto duradero.

Para conmemorar este hito, Warner Bros. ha preparado una celebración mundial que durará todo este 2025, repleta de nuevos productos, experiencias y contenido exclusivo para fans de todas las edades.

Una de ellas es que el catálogo de series y películas de Tom y Jerry está disponible en Max, donde los fans pueden disfrutar de todas las travesuras y aventuras de los personajes.