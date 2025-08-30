Jackie Chan se une a ‘Spider-Man: Brand New Day’: ¿Tendrá una participación clave?

Después de Bruce Lee, es sin duda el mejor exponente de la Artes Marciales en la pantalla grande y llega al Universo de Marvel. La producción de Spider-Man 4 (Spider-Man: Brand New Day) sigue adelante y lleva varias semanas rodándose y ya ha dejado ver el traje nuevo de Tom Holland.

Además, ya se conocen sus nuevos fichajes, como el de Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal, como Punisher y ahora, la película de Marvel acaba de fichar a una leyenda absoluta del cine de acción y las artes marciales.

Se trata del mismísimo Jackie Chan que ha confirmado que se estará en Spider-Man: Brand New Day, pero no como esperamos.

"Fui a Londres y visité el set de rodaje", reveló en una entrevista reciente con hk01.com.

"Mi equipo de especialistas de acción, Jackie Chan Stunt Team, estaba ocupado rodando Spider-Man 4. Y yo soy el director de acción del Jackie Chan Stunt Team", señaló.

Cabe señalar que, el propio Jackie Chan no participa activamente en Spider-Man: Brand New Day, sino que lo hace su asociación de especialistas y dobles de acción, que colaboran en la película de Marvel.

Según el mismo Chan, su tarea es la de mejorar las coreografías en las peleas para que todo sea más vistoso, tangible y espectacular en la pantalla., ¿Será cierto o solo quiere mantener en secreto que tendrá en la cinta?, habrá que esperar al estreno.