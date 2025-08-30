El Auto Fantástico regresaría a las pantallas de la TV con nueva serie

Si te dijéramos que Michael Knight al volante de KITT siguen cumpliendo misiones hasta la fecha, seria de no creer, pero todo apunta a que así será. Nos referimos a los personajes de la serie El Auto Fantástico que volverá a las pantallas y contará con los creadores de la serie ‘Cobra Kai’ en su producción.

La serie ochentera centrada en un automóvil parlante en su momento y que ahora entendemos que tenía Inteligencia Artificial, estará pronto de regreso para alegría de sus miles de fanáticos.

VUELVE KITT

La serie que protagonizó David Hasselhoff en los 80 tendrá una nueva adaptación con una aproximación similar a lo visto en ‘Karate Kid’,es lo que hasta ahora se sabe.

Como se recuerda, la serie fue emitida entre 1982 y 1986 volviéndose uno de los iconos televisivos de la década. El programa, creado por Glen A. Larson, captó la atención del público global con su combinación de ciencia ficción ligera, acción escapista y un tema musical super reconocible en todos lados.