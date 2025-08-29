¿Quién es Song Da-eun?: actriz surcoreana es vinculada a Jimin de BTS tras publicar polémico video en TikTok

La publicación, eliminada poco después, mostraba a la actriz sorprendiendo al idol en un ascensor. BigHit Music aún no se pronuncia.

Los rumores en torno a un presunto romance entre Jimin, integrante de BTS, y la actriz surcoreana Song Da-eun volvieron a ocupar titulares esta semana. El motivo fue un video publicado el 26 de agosto en la cuenta de TikTok de la actriz, donde aparecía sorprendiendo al cantante cuando este salía del ascensor de un edificio residencial.

Aunque la publicación fue eliminada poco después, las imágenes ya habían circulado ampliamente en redes sociales, lo que reavivó la especulación entre internautas coreanos y seguidores de la boyband. Algunos usuarios incluso sugirieron que el material podría haber sido grabado años atrás, basándose en el peinado y la vestimenta de Jimin, aunque esta teoría no ha sido confirmada.

Hasta el momento, BigHit Music, agencia del artista, no ha emitido comentarios oficiales sobre el tema.

Una historia de rumores constantes

No es la primera vez que Jimin y Song Da-eun son vinculados sentimentalmente. Desde 2022, la actriz ha compartido publicaciones que muchos interpretaron como insinuaciones de un romance. Entre las “coincidencias” recopiladas por foros de Kbiz figuran flores favoritas del idol, objetos similares en sus hogares y la asistencia a un mismo partido de fútbol en la fecha de cumpleaños de la actriz.

En mayo de 2024, Song volvió a encender la polémica tras subir a Instagram varias historias consideradas “sospechosas”: un video que recordaba a una foto compartida por V (miembro de BTS) en 2021, la imagen de un perro en un departamento parecido al de Jimin y, sobre todo, una foto de estuches de audífonos grabados con los nombres “Dae-un” y “Jimin”.

¿Quién es Song Da-eun?

Con 34 años, Song Da-eun ha construido una carrera que combina cine, televisión y telerrealidad. Debutó con un pequeño papel en la multipremiada película The Handmaiden (2016) de Park Chan-wook y ganó popularidad en 2018 tras su participación en el reality de citas Heart Signal 2, donde su personalidad la convirtió en una de las concursantes más recordadas.

Luego actuó en dramas como Be Melodramatic (2019), Once Again (2020), More Than Friends (2020) y The Golden Spoon (2022), además de aparecer en programas de entretenimiento como Dear My Room y Battle Trip.

Sin embargo, su vida personal ha generado más titulares que su carrera artística. Además de los rumores con Jimin, ha sido vinculada en el pasado con el productor musical Gray y con un compañero de Heart Signal 2.