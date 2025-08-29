¿Indirecta a Leslie Shaw? Marisol y Yahaira Plasencia lanzan ‘Mala amiga’

El tema alcanzó más de 82 mil reproducciones en su primer día y generó polémica por las letras que muchos interpretan como mensajes directos a la rubia.

Marisol, conocida como la Faraona de la cumbia, sorprendió al estrenar el tema ‘Mala amiga’, una colaboración con la salsera Yahaira Plasencia que en menos de 24 horas superó las 82 mil reproducciones en YouTube.

El lanzamiento no tardó en generar controversia, pues varios seguidores interpretaron la canción como una indirecta hacia Leslie Shaw, con quien Marisol mantiene una disputa desde hace semanas. El conflicto se originó cuando la cumbiambera evitó respaldar a Shaw en su enfrentamiento con el compositor Carlos Rincón.

La tensión aumentó cuando Leslie criticó la carrera de Yahaira, pues aseguró que no respetaba a artistas que preferían interpretar covers en lugar de temas originales.

¿DARDOS A LA SHAW?

En el videoclip, Marisol y Yahaira aparecen unidas y envían mensajes sobre la traición de una amiga. Entre las líneas más comentadas figura “Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, mal agradecida”.

Además, la frase “No se acuerda cuando fue ternera” fue interpretada como un dardo hacia alguien que habría olvidado sus orígenes.

Estas letras alimentaron la teoría de que la canción está dirigida a Leslie Shaw, aunque ni Marisol ni Yahaira han confirmado directamente esa intención.