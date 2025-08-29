"¿Quién los ha engañado?": Mr. Peet critica elección del pan con chicharrón en "Mundial de Desayunos"

El comentarista deportivo criticó la elección del plato en el “Mundial de desayunos” de influencer Ibai Llanos y sugirió otras opciones más representativas.

El “Mundial de Desayunos” organizado por el influencer español Ibai Llanos ha despertado pasiones en varios países, y el Perú no ha sido la excepción. En medio de esta competencia virtual, donde el pan con chicharrón representa al país y ya se encuentra en cuartos de final, el comentarista deportivo Mr. Peet lanzó una polémica opinión.

“El pan con chicharrón no es desayuno peruano. ¿Quién los ha engañado? El chicharrón es desayuno de domingo, no es el habitual. ¿Tú comes chicharrón todas las mañanas?”, cuestionó en sus redes sociales.

Aunque dejó en claro que no tiene nada en contra de Ibai Llanos, a quien calificó como “un fenómeno”, sí criticó la elección del plato, asegurando que existen otras opciones que habrían representado mejor al Perú. Entre ellas mencionó el pan con queso cajamarquino, la quinua con leche acompañada de pan con palta o tamal, y el tradicional emoliente.

El pan con chicharrón sigue en competencia

Pese a la controversia, el pan con chicharrón sigue avanzando en el concurso. Tras imponerse a los chilaquiles de México, logró pasar a cuartos de final, donde ahora enfrenta a Ecuador, representado por el encebollado y el bolón de verde.

Los peruanos vienen apoyando masivamente la votación a través de las redes sociales de Ibai, con el objetivo de que el emblemático sánguche siga en carrera y logre colocarse entre los favoritos del público internacional.