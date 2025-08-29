Momento viral en concierto de Green Day: fan canta en escenario con Billie Joe Armstrong

La noche del miércoles 27 de agosto, más de 30 mil personas vibraron en el Estadio San Marcos con el esperado concierto de Green Day en Lima. En medio del espectáculo, Billie Joe Armstrong, líder de la banda, protagonizó un momento inesperado al invitar a una fan a subir al escenario. La joven, entre lágrimas y emoción, se unió a la banda para cantar un fragmento de “Know Your Enemy”, generando una de las escenas más comentadas del show.

MOMENTO INOLVIDABLE

El gesto del vocalista desató la ovación del público. La fan, con el micrófono en mano, cantó con entusiasmo y saltó junto a Armstrong, contagiando al estadio con su energía. Aunque su interpretación fue cuestionada en redes sociales por su falta de afinación, la autenticidad y la felicidad que transmitió se robaron el espectáculo. Comentarios como “Cantó horrible, pero lo dio todo” o “Inglés 0, emoción 200” se viralizaron rápidamente, convirtiéndola en tendencia en TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

La escena no tardó en recordarle a los fans otro episodio histórico: en 2010, el peruano Brian Quispe también fue invitado por Armstrong a subir al escenario en Lima, consolidando un recuerdo imborrable para los seguidores de la banda en el país. Este nuevo momento confirma la cercanía de Green Day con su público peruano y la capacidad de sus conciertos para generar experiencias únicas.

El encuentro entre Billie Joe Armstrong y la joven fan se ha convertido en uno de los clips más compartidos del concierto en San Marcos, marcando la memoria de los asistentes y ampliando la lista de anécdotas virales de Green Day en Perú.