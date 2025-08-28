Netflix estrena Monstruo: La historia de Ed Gein, el asesino que inspiró “Psicosis” y “La masacre en Texas”

La tercera temporada de la serie de Ryan Murphy llegará el 3 de octubre de 2025 y estará protagonizada por Charlie Hunnam.

Netflix ya tiene lista la tercera entrega de su exitosa serie antológica Monstruos. Tras el impacto mundial de Monster: La historia de Jeffrey Dahmer (2022) y Monsters: La historia de Erik y Lyle Menéndez (2024), la plataforma apostará ahora por uno de los criminales más perturbadores de Estados Unidos: Ed Gein, conocido como “el carnicero de Plainfield”.

QUIÉN FUE ED GEIN

La nueva temporada, titulada Monstruo: La historia de Ed Gein, se estrenará el próximo 3 de octubre de 2025 en todo el mundo. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie explorará la vida de este asesino serial y saqueador de tumbas cuya macabra historia inspiró a personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill.

Según la sinopsis oficial, en los años 50 Gein llevaba una vida aparentemente tranquila en una granja deteriorada en Wisconsin. Sin embargo, tras esa fachada se ocultaban atrocidades: el asesinato de Mary Hogan (1954) y Bernice Worden (1957), además de la profanación de tumbas, cuyos restos utilizaba para fabricar objetos domésticos y piezas de vestimenta.

El actor británico Charlie Hunnam, recordado por su papel de Jax Teller en Hijos de la anarquía, será el encargado de dar vida a Gein. En el primer adelanto difundido por Netflix aparece con un look sencillo, pero acompañado de guiños visuales a los grandes asesinos ficticios de Hollywood.

El elenco incluye también a Laurie Metcalf como Augusta Gein, madre del criminal; Tom Hollander como Alfred Hitchcock; y Olivia Williams como Alma Reville, esposa del director británico. Se suman además Suzanna Son, Vicky Krieps, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.