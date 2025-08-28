Star Wars quiere una trilogía de películas de ‘The Mandalorian’

El universo de Star Wars se expande cada vez más, y ahora quieren que The Mandalorian siga siendo su gran punta de lanza en el futuro en la pantalla grande.

Como se recuerda la serie del Mando se estrenó hace ya seis años, resucitando una franquicia con personajes que son entrañables como el pequeño Grogu y trajo de regreso a personaje de Luke Skywalker.

Tras tres exitosas temporadas en Disney+, el año que viene dará el salto al cine. The Mandalorian y Grogu verá la luz en mayo, pero Lucasfilm quiere convertirlo en toda una trilogía.

HAY UNA CONDICIÓN PARA SER UNA TRILOGÍA

Para ello solo hay una condición que debe cumplirse. The Mandalorian y Grogu tiene que tener éxito en cines para convertirse en trilogía.

Para la cinta que se estrenará este 2026, el Mandalorian y Grogu visitarán un planeta helado donde, en un plano secuencia que algunos han comparado con los de la serie de Daredevil, se enfrentarán a un grupo de Stormtroopers.

Por su parte, Grogu mostrará nuevas habilidades en la Fuerza tras su entrenamiento con Luke, de quien se espera también aparezca en la cinta.

Cabe señalar que, si la cinta triunfa en su paso por taquilla, Disney "hará más películas en esa línea temporal".