“Las guerreras K-Pop” se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

Desde su estreno en junio, Las guerreras K-Pop se ha convertido en un fenómeno mundial. En tan solo dos semanas, el largometraje alcanzó los 236 millones de reproducciones en Netflix, cifra que lo coloca como la película más vista en la historia de la plataforma, superando a Alerta Roja, que mantenía el récord con 231 millones de visionados desde 2021.

FENÓMENO QUE COMBINA STREAMING Y TAQUILLA

El furor por la película no se limita a la pantalla digital. La edición sing-along, donde el público canta en la sala, recaudó 18 millones de dólares en su primer fin de semana en taquillas de Estados Unidos, ubicándose en el número uno de la cartelera. Netflix confirmó que combinará los datos de audiencia del streaming y de esta edición, lo que impulsará aún más las cifras de la producción.

Entre el 18 y el 24 de agosto, Las guerreras K-Pop registró 25,4 millones de visionados, manteniendo un ritmo estable durante tres semanas consecutivas. Estos números reflejan un impacto cultural que trasciende fronteras y que ha convertido a la cinta en un éxito global de entretenimiento.

CONQUISTA DE LA MÚSICA MUNDIAL

El poder de la película también llegó a la industria musical. Su banda sonora es la primera en la historia del cine en colocar cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100. Además, ocupa el segundo puesto en el Billboard 200 y suma más de 3 000 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

El tema central, Golden, lidera las listas internacionales y refuerza la influencia cultural del K-Pop. La trama, centrada en un grupo de idols que combina la fama con la caza de demonios, ha generado tanta expectativa que los fans esperan una secuela. Aunque Netflix aún no la confirma, todo apunta a que Rumi, Mira y Zoey seguirán conquistando nuevas audiencias en el futuro con una esperada secuela.