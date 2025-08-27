Premios Oscar 2026: revelan cintas peruanas que buscan llegar a Hollywood

El camino del cine peruano hacia los Premios Oscar 2026 dio un giro inesperado tras la filtración de una lista con seis películas nacionales en evaluación para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional. El responsable de la revelación fue el reconocido crítico de cine Turkovski, quien compartió la información en sus redes sociales, generando de inmediato conversación entre especialistas y seguidores del séptimo arte.

BUSCAN LLEGAR A HOLLYWOOD

Entre las candidatas se encuentra Kinra, de Marco Panatonic, que retrata el reencuentro de un joven andino con su madre en Cusco; Zafari, de Mariana Rondón, ambientada en un zoológico en medio de la crisis social; y Cuadrilátero, de Daniel Rodríguez Risco, un drama psicológico sobre el control y la violencia en una familia obsesionada con la perfección.

La lista también incluye Mistura, de Ricardo de Montreuil, un relato histórico en los años 60 que mezcla gastronomía y lucha social; Nanito, de Guillermo Fernández Cano, una historia íntima sobre amor y vejez; y Uchpa, la película, de Antonio Rodríguez Romaní, centrada en Fredy Ortiz y el poder del rock en quechua como resistencia cultural.

OSCAR 2026: FECHA Y SEDE CONFIRMADAS

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario icónico de la ceremonia por más de dos décadas. Antes de la gala, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará a los nominados el jueves 22 de enero de 2026 en una transmisión especial que dará inicio oficial a la carrera por la estatuilla dorada.

La filtración ha colocado a la industria peruana en el radar internacional y mantiene la expectativa sobre cuál de las seis producciones llevará la bandera nacional al evento más prestigioso del cine mundial.