La Chilindrina reaparece tras rumores sobre su salud: "todo está bien"

La preocupación se apoderó de los seguidores de María Antonieta de las Nieves en México, Perú y toda Latinoamérica luego de que diversos medios reportaran su hospitalización de emergencia. Sin embargo, la actriz de “La Chilindrina” reapareció en un video publicado en su cuenta de Instagram para aclarar que su estado de salud no es grave y que ya se encuentra en casa.

SUSTO Y HOSPITALIZACIÓN

De acuerdo con TV Notas, El Universal, Univisión y otros medios mexicanos, la artista fue ingresada el pasado 20 de agosto tras presentar síntomas de deterioro neurológico. Una amiga cercana señaló que la actriz habría sufrido una crisis de ansiedad que se complicó por un descenso en sus niveles de sodio, lo que derivó en afectaciones temporales a su sistema neurológico.

La hija adoptiva de la actriz, Verónica Fernández, también confirmó que La Chilindrina ya había superado el episodio: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa”, declaró.

MENSAJE A SUS FANS

En el video compartido con sus más de 700 mil seguidores en Instagram, De las Nieves aparece sonriente y mostrando algunos de sus dibujos. “Aquí como siempre, haciendo mis cosas, mis bromas, mis dibujitos. Gracias a todos por preocuparse, ya estoy en casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, expresó la intérprete para dar tranquilidad a sus seguidores.

La Chilindrina ya había generado alarma semanas atrás, cuando fue captada en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, así como durante una entrevista en Perú donde mostró dificultades para hablar. Pese a estos episodios, la actriz asegura que continúa activa y con buen ánimo.