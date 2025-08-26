¿La boda del año? Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La noticia tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento: Taylor Swift confirmó que se casará con Travis Kelce, estrella de la NFL. La cantante compartió en Instagram una sesión de fotos donde se la ve luciendo un anillo de compromiso acompañado de su pareja, en un jardín decorado con flores rojas, rosas y blancas. La propuesta quedó inmortalizada en imágenes donde el deportista aparece de rodillas y ambos sonríen radiantes.

El anuncio llegó casi en paralelo con otra gran novedad: el próximo lanzamiento de su duodécimo disco de estudio, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre. Así, mientras los seguidores aún procesaban la expectativa por el álbum, recibieron también la confirmación de la boda de la cantante con el jugador de los Kansas City Chiefs.

Un álbum blindado contra filtraciones

Swift ha trabajado en este proyecto bajo un estricto hermetismo. De acuerdo con Daily Mail, solo cinco personas han tenido acceso al material antes de su publicación. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad y pasaron controles de seguridad, desde ingenieros hasta productores. Incluso la discográfica tuvo que esperar para escuchar las canciones, ya que la artista no quería interferencias externas.

Entre los pocos privilegiados que escucharon las 12 canciones destacan Travis Kelce, el publicista Tree Paine y los productores Max Martin y Shellback, quienes grabaron junto a ella en Suecia. Según reveló el propio Kelce en su pódcast New Heights, el disco tendrá un tono mucho más alegre y enérgico en comparación con The Tortured Poets Department. La propia Swift lo definió como un trabajo con melodías pegajosas y letras directas, que reflejan la etapa de felicidad personal que atraviesa actualmente.