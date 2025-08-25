Pamela Franco más enamorada que nunca de Christian Cueva: “Te amo, hasta el fin del mundo juntos”

A pesar de que en los últimos días surgió la especulación sobre unos presuntos problemas en la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante compartió un mensaje por sus redes sociales para ‘Aladino’ donde luce más enamorada que nunca del pelotero.

Por medio de una serie de imágenes compartidas en Instagram, Pamela le dedica tiernas palabras a Cueva, donde se les observa viviendo su relación. “Mi amorcito, que bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo. Hasta el fin del mundo”.

CHRISTIAN CUEVA NO DUDÓ EN RESPONDERLE

El futbolista de Emelec no dudó en responderla a Pamela Franco, donde compartió palabras poéticas para su pareja, asegurándole que desde que la conoció su vida ha cambiado plenamente para bien. “Y nadie la apagará mi amor ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida, te amo. Solo yo en tu corazón. Te amo”.

Cabe mencionar que, Christian Cueva y Pamela Franco, aparecen juntos después de que Pamela López revelara que supuestamente ‘Aladino’ llamó a su saliente, Paul Michael en horas de la madrugada y en presunto estado de ebriedad.