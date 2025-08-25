Tiktoker Notorius George es multado con más de 50 mil soles por “denigrar” tienda de zapatillas

El influencer George Rubín, conocido en redes sociales como “Notorius George”, fue sancionado por Indecopi con una multa de 10 UIT (S/ 53.500) tras ser hallado responsable de actos de competencia desleal contra la tienda Kicks E.I.R.L., dedicada a la venta de zapatillas originales. La resolución también le ordena cesar de manera inmediata cualquier comentario denigratorio contra la empresa en TikTok.

La decisión se emitió mediante la Resolución N° 084-2025/CCD-INDECOPI, que declaró fundada la denuncia presentada por Kicks en agosto de 2023. Según la acusación, el tiktoker utilizó su plataforma —con más de 310 mil seguidores, para cuestionar la autenticidad de modelos de zapatillas como las “Air Jordan 1 High”, lo que habría afectado la reputación comercial de la marca.

En algunos de sus videos, el popular “tío Noto” afirmó que un par vendido por la tienda “no lo era originales”, además de señalar supuestos defectos en el logo y el acabado. Estos comentarios, de acuerdo con la normativa vigente, se consideran actos de denigración cuando generan un perjuicio real o potencial a la imagen, crédito, fama o prestigio de un agente económico.

INFLUENCER SE DEFIENDE Y CUESTIONA PROCESO

Consultado por RPP, Notorius George aseguró que el caso presenta “un montón de irregularidades” y que ya está en manos de sus abogados. “Prefiero no decir nada respecto a eso, me parece un chiste lo que está pasando”, declaró el creador de contenido. Pese a su defensa, la sanción lo obliga no solo al pago de la multa, sino también a cubrir los gastos del procedimiento administrativo.